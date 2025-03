C à vous du 20 mars 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 20 mars 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Droits de douane, économie de guerre, boycott des produits américains… Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E.Leclerc, est l’invité de C à vous

🔵 Enlèvement de David Balland : les révélations glaçantes sur la séquestration de l’entrepreneur et de sa femme. On en parle avec Vincent Gautronneau, journaliste au service police/justice pour “Le Parisien – Aujourd’hui en France”



🔵 🍽️ Au dîner de #CàVous : L’actrice Fatou Guinea pour le livre “Trace ta route !” en librairie le 2 mai aux éditions Robert Laffont

🔵 Dans la cuisine de C à vous : Christophe Chiavola, chef du restaurant “Le Prieuré Baumanière” à Villeneuve-lès-Avignon (Gard)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Michèle Laroque et Kad Merad pour le film “100 millions !” en salle le 26 mars ; et Camille Pouponneau, ancienne maire de Pibrac (2020-2024) pour son livre “Maires, le grand gâchis” disponible le 20 mars aux éditions Robert Laffont

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 20 mars 2025 à 19h sur France 5.