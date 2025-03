Ici Tout Commence spoiler : le terrible aveu de Thelma ! (vidéo épisode du 25 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que ça va mal finir entre Sabri et Thelma dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, Thelma va faire un aveu choc à Solal…











En pleine fête à l’institut, Sabri a fait une déclaration à Thelma mais elle l’a fait passer pour un mytho aux yeux de tout le monde ! Résultat, Sabri a pété un câble et a dit ses quatre vérités à Thelma… Il n’a pas hésité à lui dire qu’elle est superficielle et il l’a traitée de « coquille vide ».

Piqué à vif, Thelma va monter un clic and collect en quelques heures et elle va se confier à Thelma. Elle lui avoue que Sabri avait raison : elle avait honte et n’assumait pas d’être avec lui ! Solal essaie quand même de la rebooster.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1139 du 25 mars 2025, Thelma fait un aveu à Solal

