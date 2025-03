C à vous du 5 mars 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 5 mars 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Discours de Trump au Congrès : l’onde de choc des premières semaines de sa présidence. On en parle avec Corentin Sellin, professeur agrégé d’histoire, spécialiste des États-Unis, chroniqueur sur la politique américaine pour lesJours.Fr

🔵 Mortalité infantile : un scandale français. On reçoit Anthony Cortes, journaliste à l’Humanité et Sébastien Leurquin, journaliste indépendant, pour leur livre “4,1. Le scandale des accouchements en France” aux éditions Buchet Chastel



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de #CàVous : Julie Depardieu pour la série “Alexandra Ehle. Feu Sacré” qui sera diffusée mardi 11 mars à 21h05 sur France 3

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Charles Coulombeau, chef propriétaire du restaurant “La maison dans le parc” à Nancy (Meurthe-et-Moselle)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Philippe Boxho, médecin légiste et criminologue pour le livre “La mort en face “ aux éditions Kennes; le pianiste Alexandre Kantorow interprètera en live “Mon cœur s’ouvre à ta voix” de l’opéra de Samson et Dalila; et l’actrice Hélène Vincent et la réalisatrice Enya Baroux pour le film “On ira” en salle le 12 mars

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 5 mars 2025 à 19h sur France 5.