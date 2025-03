Ici Tout Commence spoiler : Bérénice choquée, elle démasque Ferdinand et Constance ! (vidéo épisode du 10 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Bérénice va être profondément choquée au sujet de Constance dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Bérénice et Carla, qui se posent des questions au sujet de Constance et Ferdinand, vont faire une découverte troublante…











Bérénice est convaincue que sa grande sœur lui dissimule quelque chose. Depuis quelque temps, Constance Teyssier adopte une attitude de plus en plus étrange, et cela coïncide étrangement avec l’arrivée de Ferdinand Castelmont à l’Institut.

À chaque tentative de discussion sur le sujet, Constance se montre mal à l’aise, esquive les questions et semble incohérente. Troublée, Bérénice décide de se confier à sa petite amie, Carla Furiani, qui avance alors une théorie des plus improbables… mais peut-être pas si insensée : Constance aurait trompé Emmanuel avec Ferdinand !

Et si Bérénice a du mal à y croire, sa soeur reçoit un message sur sa tablette qui laisse peu de place au doute : « J’adore quand on partage des moments intimes comme ça. On se revoit vite. F » !



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1128 du 10 mars 2025, Bérénice découvre la vérité

