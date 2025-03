C à vous du 7 mars 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 7 mars 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Dissolution, sa relation avec Emmanuel Macron, conciliation maternité et politique… Aurore Berge, ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, est l’invitée de #CàVous. Elle publie le livre « Nos combats pour la République »

🔵 7 octobre : deux films, deux récits de femmes pour parler du conflit israélo-palestinien. On reçoit Solène Chalvon-Fioriti pour les documentaires “Fragments de guerre” et “Femmes du 7 octobre” diffusés à la suite dimanche 9 mars à partir de 21:05 sur France 5



🔵 Dans la Suite de C à vous : Damiano David pour son single “Next Summer” disponible sur toutes les plateformes. Il sera en concert au festival “Les Vieilles Charrues” le 17 juillet 2025 et à l’Adidas Arena le 26 septembre

