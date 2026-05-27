C à vous du 27 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 27 mai 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔴 La défense de Nicolas Sarkozy fustige le « roman grotesque » d’un financement libyen de sa campagne. On en parle avec Nicolas Bastuck, rédacteur en chef « Droit et Justice » au Point et Laurent Valdiguié, grand reporter à Marianne

🔴 Insultes en ligne : journalistes météo et climatologues face au climatoscepticisme. Kévin Floury, journaliste météo et climat BFM TV, est ce soir l’invité de C à vous



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👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : la créatrice de contenu food sur les réseaux sociaux, Nawel

🔵 Dans la suite de C à vous :

✨ Jessé pour son spectacle : « Message personnel » en tournée dans toute la France et aux Mathurins du 3 au 27 juin

✨ Zazie, interprètera en live son titre “Peu importe”

✨ Marie Colomb et Hakim Jemili pour le film “Tout va super » en salle le 27 mai

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 27 mai 2026 à 19h sur France 5.