Ça commence aujourd’hui du 7 mars 2025 : sommaire de l’émission en direct avec Styleto

Ça commence aujourd’hui du 7 mars 2025, le sommaire – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit se déroulera en direct et donnera la parole à trois femmes talentueuses : Violette Dorange, Styleto et Esther Abrami.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 7 mars 2025 à 13h55 (inédit)

Violette Dorange, Styleto et Esther Abrami, trois femmes talentueuses et passionnées, brillent dans leur domaine. Retrouvez ces étoiles montantes en direct cet après-midi avec Faustine Bollaert dans « Ça commence aujourd’hui ».

Et à 15h05 : « Célèbres… et papas ! » (rediffusion)

Faustine reçoit des personnalités attachantes, que l’on connaît pour leur talent en chant, en cuisine ou en danse… Mais aujourd’hui, elles se confient sur le rôle le plus précieux de leur vie : celui de papa !



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 7 mars 2025

Déterminées et passionnées, Violette Dorange, Styleto et Esther Abrami sont les étoiles montantes de leur discipline.

3 femmes inspirantes qui seront en direct demain dans #CCA ✨ pic.twitter.com/Of6ZTu7c8i — Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) March 6, 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.