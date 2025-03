« Prête à tout pour sauver mes parents » : votre téléfilm inédit ce 7 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Prête à tout pour sauver mes parents » : l’histoire, le casting

Une famille new-yorkaise s’envole pour le Montana, impatiente de vivre des vacances idylliques. Mais en arrivant à leur hôtel, le père tombe sur un visage familier : le propriétaire n’est autre que son ancien camarade de faculté. Cette coïncidence en est-elle vraiment une ? Très vite, leur séjour bascule en cauchemar. Derrière les paysages majestueux des forêts environnantes se cachent d’inquiétants mystères. Et si les véritables prédateurs n’étaient pas ceux traqués par les braconniers, mais bien ceux qui tiennent le fusil ? Dans cette tourmente, Karen, leur fille adolescente, pourrait bien être leur seule chance de survie…



Avec : Veronica Ramirez (Regan Gerard), Laurie Fortier (Sarah Gerard), Justin Berti (Craig Gerard), Matthew Pohlkamp (Jackson Green)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « 72h pour survivre ».

« 72h pour survivre » : l’histoire et le casting

Le jour de l’anniversaire de la mort de son père, Chloé s’éclipse en secret pour une randonnée dans le parc national du Cri du Loup, perpétuant leur ancienne tradition. Cette fois, cependant, elle n’est pas seule : Mackenzie, sa meilleure amie au tempérament rebelle et provocateur, l’accompagne. Lorsqu’elle réalise la disparition de sa fille, la mère de Chloé est persuadée qu’un drame s’est produit. Mais qui la croira alors que tout laisse penser à une simple fugue ? Quel rôle Mackenzie a-t-elle réellement joué dans cette histoire ? Prête à tout pour retrouver sa fille, elle devra suivre son instinct et affronter bien plus que des soupçons…

Avec : CindyMarie Small (Shannon Baker), Megan Best (Chloé Baker), Verity Marks (Mackenzie), Alex Poch-Goldin (Pete)