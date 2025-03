Cassandre du 8 mars : votre épisode inédit ce soir sur France 3

Publicité





Cassandre du 8 mars 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 vous propose un inédit de votre série « Cassandre ». Au programme ce soir, l’épisode intitulé « A toute volée ».





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Cassandre du 8 mars 2025 : votre épisode de ce soir

« A toute volée » : Cassandre intervient pour secourir un jeune homme agressé au couteau et se lance à la recherche de son agresseur. Le lendemain, le corps d’une jeune femme est retrouvé. Bien que ces deux événements semblent initialement sans lien, ils se révèlent rapidement être liés : au cœur de l’affaire se trouve le père du jeune homme, accusé de la disparition étrange de sa femme et récemment libéré de sa détention provisoire. Qui dit la vérité ? Qui dissimule quelque chose ? Cassandre et son équipe devront démêler une machination complexe.

Avec Gwendoline Hamon (Florence Cassandre), Alexandre Varga (Pascal Roche), Dominique Pinon (Marchand), Jessy Ugolin (Maleva), Emmanuelle Bougerol (Kerouac), Soren Prévost (Procureur Chappaz), Luca Malinowski (Jules), Vincent Jouan (Montferrat), Adam Abdo (Lucas), Patrick Descamps (Christian Tavernier), Stéphan Guerin-Tillie (Vincent Ablin), Vincent Deniard (Frédéric Letourneur), Françoise Lepine (Louise D’Ivoley), Tommy Fetus (Tom Caron), Damien Habouzit (Bleu – Flic), Victoire Fourboul (Justine Portier), Alexandra Cholton (Sabrina Cottin), Gilbert Di Franco (chevalier noir 1), Guillaume Genaux (chevalier noir 2)



« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h05 sur France 3.