Echappées Belles du 8 mars : direction les Pyrénées ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 8 mars 2025 – C’est deux numéros du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Un hiver dans les Pyrénées », suivi de la rediffusion « Bienvenue en Géorgie ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 8 mars 2025, à 21h – « Un hiver dans les Pyrénées » (inédit)

Blotti entre les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Garonne et l’Espagne, le département des Hautes-Pyrénées s’épanouit au cœur de cette majestueuse chaîne de montagnes. Ses paysages grandioses, entre massifs, vallées et plaines de l’ancienne Bigorre, invitent à l’évasion et au ressourcement, un privilège dont bénéficient ses 230 000 habitants. Les visiteurs ne s’y trompent pas : séduits par les atouts de ce territoire d’exception, ils en font la première richesse économique du département. Au-delà de la beauté de ses panoramas, les Hautes-Pyrénées ont su conjuguer traditions et modernité, en veillant à préserver leur environnement naturel, leur faune et leur flore, offrant ainsi un havre de bien-être à ceux qui cherchent à renouer avec la nature.

Si les sports d’hiver y occupent une place de choix, ce territoire, réputé pour l’hospitalité de ses habitants, se révèle aussi être un refuge idéal pour s’extraire du tumulte du quotidien. Ici, on ne se contente pas d’admirer les paysages : on se ressource, on se reconnecte à ses émotions, on redécouvre, à travers chaque sensation, la splendeur et l’énergie vivifiante de la montagne. D’abord, elle éblouit le regard, puis, peu à peu, elle imprègne l’esprit. Forêts profondes, chants d’oiseaux, faune sauvage, glaciers imposants et plaisirs gourmands complètent cette expérience sensorielle unique.



Publicité





Guidés par des passionnés de leur région, nous nous immergerons pleinement dans cette nature généreuse et envoûtante. À la fois préservés et ouverts sur le monde, les Bigourdans aiment partager les secrets de leur art de vivre et révéler comment cet environnement exceptionnel répond à tous leurs besoins. Fiers de leurs traditions, ils savent aussi composer avec la modernité, toujours dans une démarche de préservation, pour mieux accueillir ceux qui souhaitent s’émerveiller et s’imprégner de ce décor grandiose.

Qu’est-ce qui fait la force d’attraction des Pyrénées ? Pourquoi ce territoire est-il si propice à la reconnexion avec la nature ? Sophie Jovillard part à la découverte de ces trésors, bien décidée à recharger ses batteries en éveillant chacun de ses cinq sens.

Reportages : La montagne intensément / Les vertus de la nature / Chronique du petit village d’Aulon / La montagne chantée / L’eau qui guérit.

Echappées Belles du 8 mars à 22h30 – « Bienvenue en Géorgie » (rediffusion)

La Géorgie, un véritable pays de cocagne niché entre l’Europe et l’Asie : dissimulée entre les majestueuses chaînes du Grand et du Petit Caucase, cette petite perle a su s’imposer entre l’immensité russe et les influences orientales. Loin d’être un mythe, la générosité et l’hospitalité des Géorgiens font partie de leur identité profonde. Européenne, slave, turque, perse… leur culture est le fruit d’un fascinant mélange d’influences qui façonne leur caractère unique.

De la vibrante capitale Tbilissi aux paysages bucoliques de la campagne, Jérôme s’élance sur les routes sinueuses d’un pays en pleine reconstruction. À travers les témoignages de toutes les générations, il plonge dans l’histoire de cette « perle du Caucase », à la rencontre d’un peuple fier de son passé et tourné vers l’avenir.

Sujets : la Géorgie, une terre pleine de contrastes/le pays de l’excellence culturelle/La mer Noire, la Riviera du Caucase/Téléphériques, attention vertige/Fort comme un Géorgien/La Svanétie, le mythe de la Toison d’Or

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 8 mars dès 21h sur France 5