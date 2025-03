Echappées Belles du 1er mars : direction l’Esterel ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 1er mars 2025 – C'est deux numéros du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd'hui, l'inédit « Les couleurs de l'Estérel », suivi de la rediffusion « Madagascar et ses trésors naturels ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 1er mars 2025, à 21h – « Les couleurs de l’Estérel » (inédit)

Bienvenue dans le massif de l’Estérel, véritable joyau provençal aux airs de Grand Canyon. Ce massif volcanique, âgé de plus de 250 millions d’années, était autrefois rattaché à l’Afrique avant de s’en détacher lors de la formation de la Méditerranée. Niché entre Cannes et Saint-Tropez, il s’étend sur le sud-est du Var et une partie des Alpes-Maritimes, offrant un spectacle naturel saisissant entre canyons, forêts, falaises rougeoyantes et eaux azurées.

L’origine de son nom reste mystérieuse : selon la légende, il viendrait d’une fée nommée « Estérelle », à qui les femmes demandaient fertilité et protection. Une explication plus terre-à-terre suggère qu’il dériverait de « stérile », en raison de son sol peu fertile. Longtemps considéré comme une terre inhospitalière, il a même servi de refuge aux bandits et forçats évadés du bagne de Toulon aux 17e et 18e siècles. Aujourd’hui, ce territoire préservé, dont 13 000 hectares sont classés, est un havre de nature et d’aventure.



Entre mer et montagne, l’Estérel attire les amoureux de grands espaces et les sportifs en quête d’authenticité. Ses habitants entretiennent un lien profond avec cette nature unique : pour certains, c’est un immense terrain d’exploration, pour d’autres, une source d’inspiration et de subsistance. Tous, cependant, partagent la même volonté de le préserver et connaissent ses moindres recoins.

Sophie Jovillard partira à la rencontre de celles et ceux qui font vivre ce territoire exceptionnel. Passionnés et attachés à leur environnement, ils lui dévoileront leurs trésors cachés et les secrets qui font de l’Estérel un lieu unique.

Echappées Belles du 1er mars à 22h30 – « Madagascar et ses trésors naturels » (rediffusion)

En quête de dépaysement, Jérôme Pitorin part explorer le nord de Madagascar, une terre aux mille richesses où nature et culture se mêlent harmonieusement. À travers une faune et une flore uniques, des paysages aussi variés qu’étonnants et des rencontres inoubliables avec les habitants, il découvrira l’âme de cette île fascinante.

Mais qui veille à préserver ce patrimoine exceptionnel ? Pour le comprendre, Jérôme commencera son voyage dans les eaux cristallines de Nosy Be avant de s’éloigner des côtes pour rejoindre l’intérieur des terres. Là, il ira à la rencontre des communautés malgaches plus reculées et de leurs traditions ancestrales. De l’île aux parfums, envoûtante avec ses effluves d’Ylang-Ylang, aux plantations de cacao nichées au cœur de l’île, en passant par la ville animée de Diego Suarez, empreinte de son passé colonial, il s’immergera dans un univers riche en saveurs, en couleurs et en histoire. C’est dans ce territoire vibrant, entre héritage et dynamisme culturel, que notre globe-trotteur s’apprête à vivre une aventure pleine de promesses !

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 1er mars dès 21h sur France 5