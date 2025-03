Cassandre du 1er mars : votre épisode inédit ce soir sur France 3

Publicité





Cassandre du 1er mars 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 vous propose un inédit de votre série « Cassandre ». Au programme ce soir, l’épisode intitulé « Les amants du lac ».





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Cassandre du 1er mars 2025 : votre épisode de ce soir

« Les amants du lac » : Le corps d’un jeune homme est découvert au bord du lac d’Annecy, équipé d’un matériel de plongée. Il s’agit de l’héritier de la prestigieuse compagnie de croisières des Pradon, une entreprise familiale transmise de génération en génération. Cassandre et son équipe ne tardent pas à mettre au jour une rivalité ancienne avec les Monod, actuels propriétaires d’un club de plongée. Entre secrets enfouis, amours contrariées et tensions au sein de la lignée des Pradon, l’enquête s’annonce plus complexe que prévu…

Avec Gwendoline Hamon (Florence Cassandre), Alexandre Varga (Pascal Roche), Dominique Pinon (Marchand), Jessy Ugolin (Maleva), Emmanuelle Bougerol (Kerouac), Soren Prévost (Procureur Chappaz), Luca Malinowski (Jules), Vincent Jouan (Montferrat), Alain Le Bars (Benjamin Pradon), Jean-Pierre Michael (Stéphane Pradon), Stéphane Bissot (Isabelle Saget), Clémence Bœuf (Violette Pradon) Raymond Acquaviva (Paul Monod), Laurent Mouton (Thierry Monod), Antoine Bordes (Thomas Saget), Jérémy Barrière (Luc Fontaine), Chris Sahm (Aurore Calvi), Arno Léon (Christophe Pradon), Lise Gilet (Sandrine Monod), Joanna Bard (Aurore Calvi en 1975), Eric Damas (pilote), Bruno Munda (père pêcheur)



« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h05 sur France 3.