Eurovision 2025 : Louane dévoilera sa chanson à la mi-temps de France – Écosse !

C’est une annonce qui va ravir les fans de musique et de sport ! La chanteuse Louane, qui représentera la France au concours de l’Eurovision 2025, dévoilera sa chanson ce samedi soir, à l’occasion de la mi-temps du match de rugby France – Écosse qui se déroulera au Stade de France.











Le rendez-vous est donc fixé lors de cette ultime rencontre du XV de France dans le Tournoi des Six Nations, un événement suivi par des millions de téléspectateurs. La chanteuse, révélée par The Voice et connue pour des titres comme « Jour 1 » ou « Aimer à mort », aura ainsi l’occasion de présenter au public la chanson qui défendra les couleurs de la France en mai prochain à Malmö, en Suède.

« C’est une manière de réunir une artiste extrêmement populaire et un sport populaire. Cela renforce le côté communion des Français », a déclaré Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements et jeux de France Télévisions et cheffe de délégation tricolore pour l’Eurovision.

Si le mystère reste entier sur le style du morceau, certains bruits de couloir évoquent une ballade puissante mêlant pop et orchestration symphonique, mettant en valeur la voix unique de Louane. De quoi attiser la curiosité des fans et des experts du concours !



Ce dévoilement en grande pompe, en plein cœur d’un match de rugby très attendu, montre l’importance de l’Eurovision pour la France cette année. Avec une prestation qui promet d’être mémorable, Louane espère séduire le public français avant de conquérir l’Europe.

📅 Rendez-vous samedi soir en direct sur France 2 vers 21h40, à la mi-temps de France – Écosse, pour découvrir la chanson qui représentera la France à l’Eurovision 2025 !