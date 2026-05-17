Rugby Tournoi des Six Nations féminin : suivre France / Angleterre en direct (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby – Tournoi des Six Nations féminin suivre France / Angleterre en direct, live. Place au rugby à la suite du Tournoi des Six Nations féminin ce soir sur France 2. Les Bleues reçoivent l’Angleterre.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 17h30 ce dimanche 17 mai 2026. Coup d’envoi à 17h45.







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Le XV de France féminin dispute un rendez-vous capital dimanche face à l’Angleterre, au Stade Atlantique de Bordeaux, dans ce qui ressemble à une véritable finale du Tournoi des Six Nations 2026. Invaincues depuis le début de la compétition, les Bleues défient les Red Roses, références mondiales du rugby féminin, pour tenter de décrocher le titre devant leur public.

Après des succès convaincants contre l’Italie, le pays de Galles, l’Irlande et l’Écosse, les Françaises arrivent pleines de confiance mais savent que le défi sera immense face aux Anglaises, dominatrices ces dernières années. Dans une ambiance qui s’annonce exceptionnelle à Bordeaux, ce Crunch promet intensité, engagement et spectacle entre les deux meilleures nations européennes du moment.



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France / Angleterre, composition des équipes

Le XV de départ de la France : 15. Barrat ; 14. Grando, 13. Rousset, 12. T. Feleu, 11. Murie ; 10. Arbez, 9. Bourdon-Sansus ; 7. M. Feleu (cap.), 8. Champon, 6. Berthoumieu ; 5. Fall-Raclot, 4. Soqeta ; 3. Khalfaoui, 2. Lazarko, 1. Mwayembe.

Remplaçantes : 16. Riffonneau, 17. Brosseau, 18. Bernadou, 19. Zago, 20. Correa, 21. Escudero, 22. Chambon, 23. Queyroi.

Le XV de départ de l’Angleterre : à venir

France / Angleterre en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 17h30. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site du Tournoi des Six Nations féminin.

France / Angleterre, un match de rugby évènement à suivre cet après-midi sur France 2.