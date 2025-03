Publicité





Grands Reportages du 2 mars 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray.











Grands Reportages du 2 mars 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Arnaques en tout genre – Episode 4 » (inédit)

Les Français sont confrontés à de nombreuses arnaques, faisant chaque année des millions de victimes. En 2022, pas moins de 4,3 millions de ménages ont été escroqués, entraînant un préjudice total de 3,4 milliards d’euros.

Près de Bordeaux, Jojo a lancé son premier loto prétendument caritatif en 2013, au profit d’une association créée après le décès de son père et dédiée à la recherche contre le cancer. Pourtant, l’organisateur n’était peut-être pas aussi altruiste qu’il le prétendait. Après une enquête approfondie, la police des jeux le soupçonne, avec sa compagne, d’avoir détourné une grande partie des fonds destinés aux œuvres de bienfaisance, soit 1,3 million d’euros. Nous suivrons son procès aux côtés d’une association victime.



À Annemasse, dans la résidence du Clos Greffier, plusieurs propriétaires, dont Nicolas, ont déposé plainte pour usurpation d’identité, location frauduleuse de leurs biens, agressions et dégradations. Quatre appartements ont été volés puis occupés illégalement, et un faux syndic a même été créé… Le procès de la responsable présumée, une certaine Madame A., sera à suivre de près.

À Saint-Nazaire, Arnaud et Sonia espèrent enfin obtenir justice. En 2015, ils ont acheté un souplex de 89 m² pour 89 000 euros, mais leur rêve a viré au cauchemar trois ans plus tard. Une enquête du service d’hygiène de la ville a révélé que la partie en sous-sol avait été déclarée insalubre par arrêté préfectoral dès 2013, soit deux ans avant leur acquisition. Leur bien étant aujourd’hui inhabitable, le procès en appel du vendeur sera décisif.

À 65 ans, Marc, retraité, pensait avoir trouvé la voiture de ses rêves sur internet : une Cadillac rose de 1987, achetée pour 8 000 euros. Mais lorsqu’il a voulu la faire réparer dans un garage spécialisé au Portugal, le garagiste a disparu avec son véhicule et l’acompte de plus de 6 000 euros. Après un voyage sur place, il a finalement retrouvé sa voiture et devrait bientôt la récupérer.

Enfin, les milliers de victimes de la SFAM verront-elles la justice trancher en leur faveur ? Dans la suite des épisodes précédents, nous découvrirons l’issue de cette affaire, avec un procès prévu en septembre.

Et à 14h50 : « Nouvelle vie : la quête du bonheur » (rediffusion)

De plus en plus de Français choisissent de tout quitter pour tenter une nouvelle vie, espérant un quotidien plus épanouissant. Pour certains, le confinement a été un véritable déclic, tandis que pour d’autres, cette décision est le fruit d’une longue réflexion. Pendant un an, nous avons suivi ces citadins désillusionnés, prêts à tourner la page pour s’installer au grand air, en quête d’espace, de nature et d’une vie plus sereine en famille. Mais avant de profiter des bienfaits de cette transition, ils devront affronter de nombreux défis et faire des sacrifices parfois conséquents.

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h35 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l'application myTF1.