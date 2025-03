Grand Prix de Formule 1 : quand démarre la nouvelle saison ce mois de mars ?

Publicité





Ce dimanche 2 mars 2025, il n’y a pas encore de Grand Prix de Formule 1 programmé. La saison 2025 débutera le 16 mars avec le Grand Prix d’Australie à Melbourne, marquant le retour de cette course en ouverture du championnat, une première depuis 2020.





Cette saison s’annonce riche en nouveautés et en défis. Parmi les changements majeurs, Lewis Hamilton, septuple champion du monde, a rejoint Ferrari après son départ de Mercedes. Il s’apprête à tester sa nouvelle monoplace lors des essais à Bahreïn, prévus du 26 au 28 février, avant le début de la saison.







Publicité





Le calendrier 2025 compte 24 Grands Prix, avec des ajustements notables. Par exemple, le Grand Prix du Japon se tiendra au printemps, en pleine période des cerisiers en fleurs, offrant un spectacle unique aux fans et aux pilotes.

De plus, six courses sprint sont programmées cette année, notamment en Chine, à Miami, en Belgique, aux États-Unis, à São Paulo et au Qatar, ajoutant une dose supplémentaire de compétition et de spectacle aux week-ends de course.



Publicité





En attendant le coup d’envoi officiel, les équipes et les pilotes finalisent leurs préparatifs pour offrir une saison mémorable aux passionnés de Formule 1.

Les pilotes annoncés comme favoris

Pour la saison 2025 de Formule 1, plusieurs pilotes sont considérés comme favoris pour le titre, en fonction de leur performance en 2024 et de leurs nouvelles équipes et machines. Voici les principaux prétendants :

Max Verstappen (Red Bull Racing) : Champion du monde en titre, Verstappen part avec un énorme avantage. Son talent, sa constance et la domination de Red Bull en 2024 le placent en tête des favoris pour cette saison. Si Red Bull maintient la performance de sa monoplace, Verstappen sera difficile à battre.

Lewis Hamilton (Ferrari) : Après avoir quitté Mercedes, Hamilton a rejoint Ferrari, ce qui suscite beaucoup d’attentes. Son expérience, son palmarès exceptionnel et le potentiel de la Ferrari devraient lui permettre de jouer le rôle de prétendant sérieux au titre.

Charles Leclerc (Ferrari) : Leclerc a montré sa vitesse pure et son potentiel chez Ferrari, et après avoir été un prétendant au titre par le passé, il pourrait tirer parti de l’amélioration continue de l’équipe pour viser le sommet en 2025.

Lando Norris (McLaren) : Norris a impressionné en 2024 avec McLaren, et si l’équipe continue sur sa lancée et améliore encore sa voiture, il pourrait devenir un sérieux prétendant au titre, d’autant plus que McLaren a montré un bon potentiel pour combler l’écart avec les leaders.

Sergio Pérez (Red Bull Racing) : Bien que souvent dominé par Verstappen, Pérez a montré qu’il pouvait remporter des courses et être compétitif en 2024. Si Red Bull continue à dominer, Pérez pourrait bénéficier de la puissance de l’équipe pour être un prétendant au titre.

George Russell (Mercedes) : Russell continue de progresser chez Mercedes et pourrait bien être un concurrent sérieux pour le titre si Mercedes réussit à revenir au niveau de performance qu’ils ont connu dans le passé.