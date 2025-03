Plus belle la vie spoiler : Idriss face à la vérité, Samuel suspecté de meurtre ! (28 mars 2025)

Publicité





Idriss va finalement se retrouver face à la vérité sur Samuel demain dans votre série marseillaise de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l'épisode du vendredi 28 mars 2025, Idriss va découvrir que la victime sur les photos dans l'ordinateur s'appelait Fanny Caldera. Elle a été retrouvée morte dans les mêmes conditions qu'Alix il y a deux ans à Strasbourg !











A l’époque, Samuel bossait justement en Alsace… Idriss décide alors de se rendre sur place pour parler à un collègue. Il lui explique qu’à l’époque, Samuel était le petit ami de Fanny et c’est lui qui lui aurait fourni la drogue qui l’a tuée ! Samuel était soupçonné de meurtre mais sa mère a fait en sorte de le protéger, l’affaire a été étouffée.

Idriss comprend que Vadim est innocent puisqu’Alix et Fanny ont un seul et même meurtrier. Et à l’époque, Vadim était en formation dans le Var. Si Samuel est déterminé à retrouver le meurtrier de son ex et d’Alix, Idriss pense évidemment que c’est lui qui les a tuées… Que va-t-il faire ?

