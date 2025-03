Plus Belle La Vie spoilers : Léa face à son destin, un départ, les résumés jusqu’au 11 avril 2025

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu'au 11 avril 2025 – Qu'est-ce qui vous attend dans quelques semaines dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte de le découvrir, alors c'est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 7 au vendredi 11 avril 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que c’est le grand jour pour Léa. Sa tumeur a réduit et Charles Carteron peut l’opérer ! Une opération qui peut sauver Léa mais qui évidemment, n’est pas sans danger. Toute la famille Nebout / Boher retient son souffle !

Pendant ce temps, Idriss et Samuel continuent leur enquête alors que Vadim a confié une lourde tache à Nisma. Et alors que Louis et Barbara nage dans le bonheur, celle-ci est contrainte de quitter le Mistral !



De son côté, Blanche fait la connaissance d’Hector Kepler. Mais quand elle découvre qu’il est le beau-frère de Vanessa, Blanche décide de prendre ses distances…

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 7 au 11 avril 2025

Lundi 7 avril 2025 (épisode 305) : Idriss et Samuel doivent convaincre Patrick de rouvrir l’enquête grâce à de nouveaux éléments. Au Mistral, les nouveaux amoureux ne sont pas les seuls à se réjouir de leur bonheur. De son côté, Nisma est dépassée par la tâche que lui a confiée Vadim.

Mardi 8 avril 2025 (épisode 306) : Les avancées de l’enquête conduisent les policiers vers un terrible dilemme. Blanche, quant à elle, s’interroge sur sa collaboration avec Hector. Chez les Nebout – Boher, le départ des enfants en vacances approche.

Mercredi 9 avril 2025 (épisode 307) : Un événement important empêche Samuel et Idriss de dire la vérité à Patrick. Les sollicitations d’Eric pour son mariage rendent Thomas nostalgique. Louis, quant à lui, se rend au commissariat pour une étrange convocation.

Jeudi 10 avril 2025 (épisode 308) : Le grand jour est enfin arrivé pour Léa et sa famille. Les policiers du commissariat du Mistral sont également sur le pont. Alors que Vanessa interroge Hector sur ses activités, il lui confie qu’il a enfin trouvé quelqu’un pour faire le récit de ses aventures.

Vendredi 11 avril 2025 (épisode 309) : Un événement inattendu met tous nos policiers en alerte. Une troublante révélation oblige Blanche à prendre ses distances. L’idylle de Louis et Barbara est seulement de courte durée alors que la jeune femme est contrainte de partir.

