Rugby Tournoi des Six Nations féminin : suivre France / Ecosse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Rugby – Tournoi des Six Nations féminin suivre France / Ecosse en direct, live et streaming. Place aux femmes ce samedi avec la suite du Tournoi des Six Nations féminin à suivre cet après-midi sur France 2. Après leur belle victoire face à l’Irlande, le XV de France affronte l’Ecosse.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 13h40 ce samedi 29 mars 2025. Coup d’envoi à 14h.







​Le XV de France féminin affronte aujourd’hui l’Écosse lors de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations 2025. Le match se déroulera au Stade Marcel-Deflandre de La Rochelle, avec un coup d’envoi prévu à 14h00. Cette rencontre marque le retour des Bleues dans ce stade, où elles avaient dominé les Écossaises 55 à 0 en 2017. Historiquement, la France a remporté 31 des 38 confrontations contre l’Écosse, pour 6 défaites et 1 match nul. À noter que l’Écosse sera privée de sa troisième-ligne centre, Evie Gallagher, suspendue pour ce match.

France / Ecosse, composition des équipes

Le XV de départ de la France : 15. Bourgeois ; 14. Arbey, 13. M. Ménager cap.), 12. Amédée, 11. Llorens-Vignères ; 10. Arbez, 9. Bourdon-Sansus ; 7. Okemba, 8. T. Feleu, 6. Escudero ; 5. Fall, 4. M. Feleu (cap.) ; 3. Bernadou, 2. Bigot, 1. Brosseau.

Remplaçantes : 16. Riffonneau, 17. Mwayembe, 18. Joyeux, 19. Zago, 20. Berthoumieu, 21. Champon, 22. Chambon, 23. Queyroi.



Le XV de départ de l’Ecosse : à venir

France / Ecosse en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 13h45. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site du Tournoi des Six Nations féminin.

France / Ecosse, un match de rugby évènement à suivre cet après-midi sur France 2.