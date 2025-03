50mn Inside du 29 mars 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50′ Inside du 29 mars 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





50mn Inside du 29 mars 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎢 En coulisses – Quels sont les secrets du parc d’attractions élu meilleur au monde ? ⁣

Comment le parc d’attractions élu meilleur parc du monde se démarque-t-il de ses concurrents ?

🗽 L’événement – Les grands magasins français à la conquête de New York !⁣

Une célèbre enseigne française a ouvert en plein coeur de Manhattan. Pari réussi ?



🎬 Le portrait – Camille Lou⁣

La star des fictions à la télévision vient de décrocher son premier grand rôle au cinéma.

🎸 La story – « Ça c’est vraiment toi »

Retour sur les secrets du plus grand tube de Téléphone⁣. Pour le plus grand succès du groupe tient-il du miracle ?

50mn Inside du 29 mars 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document – Essaouira : la meilleure destination du Maroc pour changer de vie ?⁣

