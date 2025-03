Sept à Huit du 9 mars 2025 : Leïla Bekhti est le Portrait de la semaine (VIDÉO)

Publicité





Ce dimanche 9 mars 2025, l’émission « Sept à Huit » met à l’honneur l’une des actrices les plus talentueuses et charismatiques du cinéma français : Leïla Bekhti. Invitée du « Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara, elle se livrera comme rarement sur son parcours, sa carrière et ses engagements.











Révélée au grand public dans « Tout ce qui brille », Leïla Bekhti s’est imposée comme une figure incontournable du septième art, enchaînant les rôles marquants dans des films et séries salués par la critique. Connue pour son talent exceptionnel, son humour piquant et son authenticité, elle évoquera avec émotion et sincérité les moments forts de sa vie, aussi bien professionnels que personnels.

Leïla Bekhti sera dès le 19 mars à l’affiche du film « Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan ». Un hommage à toutes les mères qu’elle évoquera évidemment avec Audrey Crespo-Mara.

Un entretien à ne pas manquer, ce dimanche à partir de 19h30 sur TF1, dans « Sept à Huit » !



Leïla Bekhti dans Sept à Huit du 9 mars, extrait vidéo