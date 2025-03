C dans l’air du 7 mars 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 7 mars 2025, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 7 mars : invités et le sommaire

⬛ Marion Van Renterghem grand reporter, chroniqueuse à L’Express

« Vladimir Poutine a dit qu’il était en guerre contre nous ». D’autre part « si on considère que ce n’est pas grave de violer les frontières alors il n’y a plus de droit en Europe. C’est le schéma des nationalismes qui ont créé les guerres au XIXe et XXe siècle en Europe ».

⬛ Nathalie Loiseau, eurodéputée et membre du parti Horizon, est rapporteure du Livre blanc sur l’avenir de la Défense européenne.

Elle partagera les dessous des négociations et exposera sa vision du futur de la défense européenne. Un débat sur ce sujet aura lieu jeudi prochain à Strasbourg avec les députés.



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 7 mars 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.