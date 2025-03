The Voice : résumé et replay des 6èmes auditions à l’aveugle (8 mars 2025)

Publicité





The Voice du samedi 8 mars 2025, résumé et replay – C’est parti pour la sixième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2025 de « The Voice, la plus belle voix ». Ce soir, Florent Pagny, Vianney, Patricia Kaas et Zaz continuent la formation de leurs équipes.





La soirée débute avec Bry, 24 ans, de Nice. Il reprend « Lose control » de Teddy Swim. Zaz se retourne rapidement, suivie des autres coachs ! Il décide de rejoindre Zaz.







Maëlia, 19 ans, reprend « Le coup de soleil » version Angèle. Florent est le seul à se retourner ! Elle rejoint donc son équipe.

Elias, 29 ans, chante « Music » de John Miles. Personne ne se retourne !



Salvatore, 37 ans, interprète « Senza Luce » de Dik Dik. Tous les coachs se retournent ! Avant de choisir, il demande à Florent Pagnu de chanter « Caruso » ensemble. Il accepte et sans surprise, il rejoint son équipe !

Nanou, 22 ans, chante « Fils de joie » de Stromaé. Aucun coach ne se retourne mais ils sont incapables de dire pourquoi. Florent décide d’appuyer sur le buzzer de la seconde chance ! Il va donc refaire une audition plus tard.

Héléna Hélia, 22 ans, reprend « Rome » de Solann. L’ensemble des coachs se retournent ! Patricia bloque Zaz. Elle choisit de continuer avec Patricia Kaas !

Gordi, 29 ans, chante « Ouragan » de Stéphanie. Personne ne se retourne.

Katleen, 30 ans, chante « Lady Marmelade » de Christina Aguilera. Florent et Vianney se retournent. Elle rejoint l’équipe de Vianney !

Benoit, 35 ans, reprend « Désolé même » des Wriggles. Aucun coach n’est au rendez-vous.

Mona, 36 ans, chante « L’accident » de Juliette Armanet. Personne ne se retourne.

Théadule, 25 ans, interprète « Macumba ». Florent et Vianney se retournent ! Elle rejoint Florent Pagny.

Benjamin, 28 ans, se retrouve lui aussi face aux coachs qui ne se retournent pas.

Etienne Perrier, est musicien et chanteur. Il interprète « She » de Charles Aznavour. Vianney se retourne seul ! Il rejoint donc automatiquement son équipe.

The Voice du 8 mars 2025, le replay

Cette 6ème soirée de la saison 2025 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 1er prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 15 mars 2025 pour le prime 7 !