N’oubliez pas les paroles : qui a gagné le prime spécial ? (résumé + replay 8 mars 2025)

Publicité





N’oubliez pas les paroles, prime du 8 mars 2025 : qui a gagné ? Nagui présentait ce soir un prime évènementiel de « N’oubliez pas les paroles » avec célébrités et grands maestros. C’était le grand retour de Benoit, le plus grand des maestros de l’histoire du jeu !





Qui a gagné ce soir ? On vous dit tout !







Publicité





Les maestros et célébrités étaient répartis en deux équipes et tout était au profit de deux associations : Solidarité Femmes et de la Fondation pour le logement des défavorisés.

Equipe 1 : Benoit, Laurens, Pascal Obsipo, Natasha St-Pier, Chimène Badi

Equipe 2 : Margaux, Caroline, Nolwenn Leroy, Gaëtan Roussel et Gauvain Sers



Publicité





Et à l’issue de cette soirée, c’est l’équipe portée par la Reine Margaux qui a remporté la victoire. Ils ont fait gagner 100.000 euros aux deux associations !

Retrouvez « N’oubliez pas les paroles » en quotidienne dès lundi. Et si vous avez manqué ce prime, il sera très vite en replay sur france.tv