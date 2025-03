Un Si Grand Soleil spoiler : le tireur cible Elisabeth, Stéphanie surprend Noura (épisode du 28 mars 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1608 du 28 mars 2025 – Le tireur n’en a pas fini avec les habitants de Montpellier dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors que la police a enfin arrêté Michel Vireau, l’ancien militaire suspect numéro 1 dans cette affaire. Mais ils font erreur !











En effet, l’homme détient une cinquantaine d’armes dans sa planque mais il n’est pas le tireur qu’ils recherchent.

Et pendant ce temps là, le véritable tireur imprime des lettres de menaces et les met dans des enveloppes. Il réclame à chaque fois 50.000 euros sinon la personne sera sa cible et va mourir ! L’une des lettres est destinée à Elisabeth Bastide !

Pendant ce temps là, alors que Claire alerte Manu au sujet des ordonnances que Noura obtient d’un coach en nutrition, Stéphane surprend sa fille. Elle la découvre entrain de se faire une injection. Noura lui dit que c’est une injection de vitamines mais Stéphanie comprend que Claire avait raison. Elle réclame à voir la seringue, Noura s’emporte et l’envoie balader avant de partir en claquant la porte.



