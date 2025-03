C dans l’air du 25 mars 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 25 mars 2025, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 25 mars : invités et le sommaire

⬛ VICTOR CASTANET, journaliste indépendant, auteur de l’ouvrage et du documentaire Les Fossoyeurs.

Il reviendra sur son enquête choc sur le scandale des EHPAD Orpea et le combat des lanceurs d’alerte pour dénoncer un système où la rentabilité prime sur le bien-être de nos aînés.

⬛ Affaire Emile : les grands-parents et deux de leurs enfants placés en garde à vue



Publicité





Rebondissement dans l’enquête sur la mort du petit Émile, disparu en juillet 2023 au Haut-Vernet. Ses grands-parents, chez qui il séjournait, ont été placés en garde à vue pour « homicide volontaire » et « recel de cadavre ». Leur domicile a été perquisitionné et plusieurs objets saisis. Deux de leurs enfants majeurs sont aussi entendus.

Les enquêteurs, toujours mobilisés, explorent l’hypothèse d’un meurtre familial après la découverte des ossements de l’enfant en mars 2024. Pour comprendre leur travail, nous avons rencontré Marie-Laure Brunel-Dupin, analyste comportementale, ainsi que l’association AVANE, qui aide à relancer les affaires non élucidées. À suivre ce soir dans #cdanslair.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 24 mars 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.