« Clean » : nouvelle série avec Alix Poisson ce soir sur M6 (4 avril 2025)

Clean du 4 avril 2025 – Ce vendredi soir, M6 lance sa toute nouvelle série « Clean » avec Alix Poisson, Léonie Simaga, et Thaïs Vauquières.





A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Présentation de la série

Lola, agent d’entretien dans une banque, est en pleine bataille judiciaire pour la garde de ses deux filles, menacée par son divorce conflictuel et son endettement persistant. Lorsqu’elle découvre qu’un courtier de l’établissement pratique le délit d’initié, elle y voit une chance inespérée de redresser sa situation financière. Tentée par l’appât du gain, elle décide d’exploiter ces informations privilégiées pour spéculer en bourse, entraînant avec elle deux collègues dans une escroquerie risquée. Mais ce pari audacieux l’oblige à mener une double vie de plus en plus périlleuse…

Clean du 4 avril 2025 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 1 : Accablée par ses dettes et le risque de perdre la garde de ses deux filles dans un divorce compliqué, Lola, agent d’entretien dans une banque, découvre que Charlant, un courtier de l’établissement, pratique le délit d’initié. Elle y voit une occasion en or pour résoudre ses problèmes financiers. Elle persuade sa collègue Jess de l’aider en espionnant le courtier afin d’obtenir ces informations privilégiées et jouer en bourse pour se refaire. Cette escroquerie va l’entraîner dans une spirale de mensonges et de dangers, la forçant à mener une double vie risquée…



Saison 1 – épisode 2 : Après que Charlant ait été suspendu suite à la découverte de leur mouchard dans son bureau, Lola persuade Jess de poursuivre l’opération toutes seules. En utilisant le téléphone volé au courtier, elles parviennent à entrer en contact avec ses partenaires d’affaires, dont Marc. Cependant, la découverte du mouchard a attiré l’attention des responsables de la sécurité de la banque, notamment celle de la redoutable Françoise Berthier, qui commence à les traquer…

Le casting

Avec Alix Poisson (Lola), Léonie Simaga (Jess), Thaïs Vauquières (Mina), Rachida Brakni (Françoise Berthier), Omar Mebrouk (Karim), Betina Flender (Alice), Raphaëlle Nourry-Mompez (Zoé), Charles Templon (Antoine Charlant), Sébastien Pouderoux (David), Bruno Sanches (Viktor), Lionel Erdogan (Marc Bessano), Jean-François Cayrey (Benoît), et Stéphan Wojtowicz (Gilles)

VIDÉO bande-annonce

"Là où c'est hyper tordu, c'est qu'on peut se faire de l'argent sur des boîtes qui en perdent !"

Personne ne les soupçonne… Elles passent à l'action pour rafler la mise 💰#Clean – création exclusive, vendredi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel 📺 pic.twitter.com/q10EUcT8Co — M6 (@M6) April 1, 2025

Découvrez « Clean » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+