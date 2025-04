Danse avec les Stars du 4 avril : la spéciale années 90 / 2000 ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Publicité





Danse avec les Stars du 4 avril 2025, le prime 8 – Après l’élimination d’Eve Gilles et Nino la semaine dernière, place au prime 8 de la saison 14 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, un sixième couple quittera définitivement l’aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Danse avec les Stars, présentation du prime 8

Ce soir, place à la nostalgie avec un prime spécial Années 90/2000 ! Les 7 couples encore en compétition vont enflammer le parquet sur les plus grands tubes de cette époque culte. Des chorégraphies dynamiques, des looks iconiques et une vague de souvenirs vont faire vibrer le public ! Qui réussira à séduire le jury et à décrocher son ticket pour la suite de l’aventure ?

Rendez-vous à 21h10 sur TF1 pour un voyage dans le temps… et sur le dancefloor ! 🕺✨



Danse avec les Stars, les couples encore en compétition

– Lénie Vacher et Jordan

– Jungeli et Inè

– Claude Dartois et Katrina

– Adil Rami et Ana

– Mayane et Christophe

– Florent Manaudou et Elsa

– Julie Zenatti et Adrien

VIDÉO Danse avec les Stars du 4 avril 2025, la bande-annonce