« Flashback » : votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (3 avril 2025)

Publicité





Flashback, vos épisodes inédits du jeudi 3 avril 2025 – C’est ce jeudi soir que TF1 lance sa nouvelle série « Flashback » avec Michaël Youn. Au programme aujourd’hui, les deux premiers épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





Flashback du 3 avril 2025, vos épisodes

Épisode 1 : Elsa Le Tellier, agent de la Police Scientifique de Lyon, a choisi sa vocation en hommage à son père, Josselin, assassiné dans des circonstances mystérieuses il y a trente ans. Alors que l’affaire est sur le point d’être prescrite, un événement inexplicable la projette en 1994, quelques mois avant le drame. Décidée à profiter de cette chance inespérée, Elsa se rapproche de Josselin et devient son équipière, avec un objectif en tête : empêcher sa mort. Mais pour préserver le cours du temps, elle doit lui cacher sa véritable identité. Très vite, une évidence s’impose : tout les oppose. Moderne et attachée aux règles, Elsa applique scrupuleusement la procédure, là où son père, un brin macho, privilégie l’instinct et des méthodes peu orthodoxes. Entre confrontations, révélations et choc des générations, leur duo improbable s’annonce aussi explosif qu’inattendu.

Épisode 2 : Bien que Josselin se méfie d’elle, Elsa parvient à l’aider dans l’enquête sur le meurtre d’un chanteur de boys band, utilisant discrètement ses connaissances du futur pour orienter les recherches. Parallèlement, Anouk, sa mère en 1994, l’invite à dîner chez les Le Tellier. Une soirée qui lui offre un regard inédit sur la relation de ses parents et la dynamique de leur couple, bien différente de ce qu’elle imaginait.



Publicité





Personnages et interprètes

Avec : Michaël Youn (Josselin), Constance Gay (Elsa), Julien Pestel (Benoît), Olivia Côte (Colette), Malek Lamraoui (Nadir), Vanessa David (Anouk), June Bernard-Gourion (Elsa enfant), Jacques Douplat (Gégé), Lucie Rébéré (Johanne Dury), Hugo Brunswick (Thomas Dury), Thomas Rortais (Fabrice Dury), Eric Damas (Policier Mirage 94)

Avec la participation de : Sam Karmann (Perroni)