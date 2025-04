Les Traîtres du 3 avril : lancement de la saison 4 ce soir sur M6

Publicité





Les Traîtres du 3 avril 2025, votre nouveau programme ce soir sur M6. Ce jeudi soir, M6 lance la saison 4 de son émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. Le jeu phénomène est de retour pour une nouvelle saison plus addictive et palpitante ! C’est dans un magnifique château que 20 personnalités vont participer à une expérience qu’ils n’oublieront jamais ! Un jeu de mensonge, de manipulation et de trahison où tous les coups seront permis.





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur M6+







Publicité





Les Traîtres, présentation de la saison 4

Plongez dans une aventure inédite avec la nouvelle saison des Traîtres, qui vous entraîne cette fois au cœur d’un décor aussi féérique que redoutable : le somptueux Domaine de Bournel, niché dans l’Est de la France.

Le jour, tout semble paisible… Mais à la nuit tombée, le jeu prend une tout autre tournure. Sous son manteau hivernal, le domaine dévoile une beauté envoûtante, pourtant trompeuse. Derrière cette façade idyllique, un combat souterrain fait rage : des candidats soudés en apparence, mais prêts à tout pour l’emporter.



Publicité





À la lueur des bougies, masques et illusions volent en éclats. Les Traîtres tissent leur toile dans l’ombre, les alliances vacillent, les trahisons s’accélèrent. Mais sont-ils vraiment à l’abri ? Car les Loyaux, plus déterminés que jamais, n’ont pas dit leur dernier mot…

Cette saison, la tension atteint son apogée. Chaque regard, chaque mot, chaque geste peut devenir une arme fatale. La confiance s’efface, le doute s’installe… et nul ne peut se considérer en sécurité.

Les Traîtres, qui sont les 20 candidats ?

Pour cette saison, 20 personnalités ont accepté de relever le défi : Adeline Toniutti, Adil Rami, Alizé Cornet, Anthony Colette, Bianca Costa, Cospiel, Dominique Tapie, Francis Huster, Hugo André (Leboeuf), Jade Leboeuf, Laurent Maistret, Liane Foly, Logfive, Nicolas Lacroix (Nicoenvrai), Raquel Garrido, Rose Thr, Seth Gueko, Sophie Tapie, Terence Telle, et Yoann Riou.

Vidéo bande-annonce