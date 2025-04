Ici tout commence du 3 avril : Solal bouleversé, sa mère lui révèle que... (résumé + vidéo épisode 1146 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 3 avril 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1146 – On peut dire que Solal va être bouleversé dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, non seulement il a appris le divorce de ses parents, mais ce soir, sa mère lui révèle qu’Edouard a bien une maîtresse !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 3 avril 2025 – résumé de l’épisode 1146

Solal peine à encaisser la nouvelle de la séparation de ses parents. Pour lui, c’est une situation incompréhensible. Il est avec Zoé et Lionel quand il raccroche avec sa mère. Celle-ci lui a confirmé que son père a bien été infidèle, c’est pour une autre femme qu’il l’a quittée ! Solal ne reconnaît plus son père. Comment a-t-il pu trahir ainsi leur famille ? Désormais, une seule obsession l’anime : découvrir l’identité de la maîtresse de son père. Sa mère sait qui c’est mais n’a rien voulu lui dire, Solal pense que c’est certainement Thelma !

Pendant ce temps, sous la pression d’Olivia, Thelma finit par tout avouer. À la colocation, Jasmine et Milan essayent de remettre Tom sur le droit chemin. De son côté, Teyssier métamorphose la maison pour changer les idées de Constance.



Ici tout commence du 3 avril 2025 – extrait vidéo

