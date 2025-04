Plus Belle La Vie du 3 avril 2025 : Samuel ouvre les yeux, Hector arrive (résumé + extrait vidéo épisode 303 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 3 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 303 de PBLV – Samuel va finalement ouvrir les yeux au sujet de Charles cet après-midi dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 3 avril 2025 – résumé de l’épisode 303

Au petit déjeuner, Samuel semble ailleurs lorsque Jennifer lui parle. Troublée, elle devine que quelque chose ne va pas. Il lui confie que c’est à cause du travail, mais lorsqu’elle tente de s’approcher, il s’emporte brusquement et l’envoie balader. Pris de remords, il finit par s’excuser, mais Jennifer est bouleversée.

Plus tard, Samuel prend son café au Mistral lorsque Véronique le rejoint. Elle comprend immédiatement que cette histoire le ramène à Fanny. Avec un soupçon de regret, elle admet qu’il n’a peut-être pas tort, expliquant qu’elle s’inquiétait simplement pour lui. En évoquant Jennifer, Samuel reconnaît qu’il se comporte parfois bêtement avec elle. Véronique relativise : elle aussi se dispute avec Charles. La dernière fois, il s’est rattrapé en lui offrant une bague à 3.000 euros ! Cette nouvelle arrache un sourire à Samuel.



Au commissariat, Samuel justifie les fameux 3.000 euros à Idriss : il aurait offert une bague à sa mère. Il assure que celle-ci lui en a parlé par hasard et qu’il l’a vue de ses propres yeux. Mais Idriss reste sceptique. Déterminé, il décide d’enquêter seul.

Pendant ce temps, Charles expose l’opération à Léa et Jean-Paul. Jean-Paul demande à Charles s’il accepterait la même intervention si sa femme ou son beau-fils était concerné. Il leur assure qu’il n’y a pas d’autre choix.

Le soir, Samuel rentre avec un bouquet de fleurs pour se faire pardonner. Mais Jennifer est troublée. En faisant le ménage, elle est tombée sur une photo de Samuel et Fanny, complices et souriants. Il lui explique que Fanny était son ex, décédée il y a deux ans. Jennifer, intriguée, demande si la photo a été prise par son beau-père. Cette remarque semble faire tilt chez Samuel. Sans perdre une seconde, il file au commissariat et annonce à Idriss qu’il sait comment confondre le meurtrier. Il lui explique que ces tueurs conservent souvent un « trophée » de leurs victimes. Si son beau-père est responsable de la mort de Fanny et Alix, il doit forcément avoir gardé quelque chose… Ils doivent fouiller !

De son côté, Ulysse retrouve Ophélie dans un parc. Étrangement, des clients leur ont donné rendez-vous au même endroit. Ophélie soupçonne leur mère d’être derrière tout ça… mais contre toute attente, c’est leur oncle Hector qui les a réunis ! Ulysse et Ophélie profitent de leurs retrouvailles avec Hector et l’emmènent au Mistral. Pour marquer le coup, leur oncle leur offre des cadeaux : un sac pour Ophélie et un morceau de bois symbolique pour Ulysse. Mais l’ambiance se tend lorsqu’il demande des nouvelles de Vanessa…

Au bar, Barbara surprend Thomas la tête plongée dans le frigo. Il lui explique qu’une panne d’électricité a duré toute la nuit, ruinant leurs stocks de nourriture. Mais Barbara ne se laisse pas abattre : elle improvise un aïoli avec tout ce qu’elle a pu sauver. Dans la rue, Zoé interpelle Louis et s’enquiert de sa relation avec Barbara. Puis, d’un air malicieux, elle lui signale qu’il a un pneu crevé… avant d’avouer l’avoir dégonflé elle-même, juste pour pouvoir lui parler ! Louis, amusé, regonfle rapidement la roue. Zoé remarque son air rêveur : il est clairement sur un petit nuage. Galant, il lui propose même de la déposer en voiture.

Sur la place, Louis et Barbara échangent un baiser avant que cette dernière ne parte chercher Yaël. Ariane en profite pour aborder Louis. Inquiète, elle évoque son possible départ de Marseille et le met en garde : Zoé parle sans cesse de lui et de sa cheffe… S’il ne fait pas attention, il risque de blesser les deux femmes.

VIDÉO Plus belle la vie du 3 avril 2025 – extrait vidéo

