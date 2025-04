Ici tout commence du 9 avril : Thelma désespérée, elle commet le pire ! (résumé + vidéo épisode 1150 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 9 avril 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1150 – Thelma est désespérée ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Après que sa mère ait publié une vidéo révélant toute la vérité, Thelma va commettre le pire…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 9 avril 2025 – résumé de l’épisode 1150

Thelma est dévastée. Sa mère a révélé à tous le secret qu’elle gardait le plus précieusement. Désormais, la jeune femme se sent trahie et profondément humiliée. Elle a l’impression d’avoir tout perdu. Maya essaie tant bien que mal de la réconforter, mais Thelma est abattue. Quand sa mère tente d’ouvrir le dialogue, elle l’envoie sévèrement balader et lui demande de partir : elle n’existe plus pour elle !

La mère de Thelma décide de rompre avec Edouard Fayet, à qui elle reproche de lui avoir caché les mensonges de sa fille. Et quand Solal décide finalement d’aller parler à Thelma, il la retrouve allongée sur son lit, inconsciente. Thelma a fait une tentative de suicide !



À l’Institut, Gaëtan souhaite remettre un projet sur les rails. Et Clotilde sollicite l’aide d’Antoine pour la soutenir…

Ici tout commence du 9 avril 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.