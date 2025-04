Plus Belle La Vie du 9 avril 2025 : Samuel interroge Gabriel, Patrick découvre tout (résumé + extrait vidéo épisode 307 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 9 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 307 de PBLV – Patrick va finalement découvrir la vérité sur Charles Carteron aujourd’hui dans votre « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il va être sous le choc alors que l’opération de Léa est programmée le lendemain…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 9 avril 2025 – résumé de l’épisode 306

Samuel a donné rendez-vous à Gabriel pour discuter. Il l’interroge sur les neurochirurgiens formés par Charles, cherchant à savoir si certains sont capables de réaliser ce type d’intervention. Gabriel, surpris et inquiet, se demande si Samuel perçoit son trouble. Il lui rappelle qu’il ne peut pas être remplacé du jour au lendemain et insiste : sans lui, Léa n’a aucune chance de s’en sortir. De son côté, Charles fait le point avec Babeth et la briefe sur l’opération.

Pendant ce temps, Morgane travaille avec Idriss au commissariat. Elle veut revoir certaines images, mais Idriss lui assure que c’est déjà fait. Face à son insistance, il lui rappelle qu’elle ne fait pas partie de l’enquête. Elle évoque l’aide qu’elle lui a apportée à Strasbourg, puis le presse de questions sur Charles. Idriss finit par admettre que les preuves s’accumulent contre lui. Morgane, choquée, apprend qu’ils ne diront rien avant l’opération de Léa. Idriss lui fait promettre de garder le silence.



Au commissariat, Jean-Paul croise Patrick. Il lui confie qu’il n’arrive plus à rester à l’appartement depuis le départ des enfants. Il craque, en larmes. Il ne comprend pas comment Patrick tient le coup. Ce dernier lui avoue qu’il fait juste semblant. Jean-Paul lui dit avoir été terrifié en signant les décharges médicales. Patrick, ferme, lui répond que seule Léa compte et qu’il doit apprendre à gérer ses peurs. Il lui demande de partir. Patrick s’en prend à Morgane à propos d’un dossier, puis découvre un carton dans un placard. Morgane tente de le récupérer, mais il l’ouvre : à l’intérieur, le sac de Véronique Carteron et une photo d’Alix Menton. Furieux, Patrick confronte Samuel et comprend qu’ils enquêtent derrière son dos. Samuel tente de justifier leurs actes : tout ça, c’est pour Léa. Ils veulent à tout prix que Charles soit libre pour l’opération !

Au commissariat, Louis retrouve Ariane qui l’a convoqué. Elle prétend que son bracelet électronique est en panne, lui offrant ainsi 48 heures de liberté. Louis, intrigué, croit qu’elle souhaite le voir quitter Marseille et s’éloigner de Zoé. Mais Ariane le rassure : c’est juste pour qu’il puisse profiter de Barbara. Louis, étonné, la remercie. Plus tard, Louis annonce à Barbara que son bracelet est « en panne ». Elle le soupçonne de l’avoir trafiqué, mais il jure que non. Il finit par lui avouer que c’est grâce à une amie flic. Ce soir, ils peuvent donc passer la nuit ensemble sans contrainte. Il a tout prévu : dîner au bord de l’eau, balade en bateau, retour chez elle, et même la baby-sitter pour Yaël. Au bar, Ariane informe Zoé de son petit coup de pouce à Louis. Zoé comprend qu’elle accepte sa présence dans leur vie. Touchée, elle accepte de garder Yaël.

Eric confie à Thomas qu’il doit signer aujourd’hui les papiers de divorce avec Gabriel. Cela lui fout un coup de blues. Pour se changer les idées, il l’invite à dîner le soir même. Plus tard, Gabriel et Thomas signent leur convention de divorce en présence d’Ulysse et Alice. L’émotion est palpable. Plus tard, Alice et Ulysse tentent de caler un dîner, mais leurs agendas sont trop chargés. Ils finissent par s’embrasser.

Gabriel confie à Thomas qu’il doit se sentir soulagé : il est enfin débarrassé de lui. Thomas lui répond qu’il a été le grand amour de sa vie. Ils conviennent de rester en bons termes pour les événements familiaux et s’excusent pour les tensions liées au divorce. Ils se prennent une dernière fois dans les bras.

VIDÉO Plus belle la vie du 9 avril 2025 – extrait vidéo

