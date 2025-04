« La malédiction du Lys » : le téléfilm avec David Baïot ce soir sur France 3 (8 avril 2025)

Publicité





« La malédiction du Lys » au programme TV du 8 avril 2025 – Ce mardi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « La malédiction du Lys » avec David Baïot (Plus belle la vie).





A voir ou revoir dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« La malédiction du Lys » : l’histoire

Un promoteur immobilier, également candidat à la mairie de Bordeaux, est retrouvé assassiné à son domicile. La mise en scène macabre rappelle un ancien rituel, autrefois réservé aux esclaves noirs en fuite, deux siècles plus tôt.

Le corps est découvert par ses amis les plus proches, tous issus – comme lui – de grandes familles bordelaises dont le passé est marqué par la traite négrière.

Chargée de l’enquête, Clémence Lacoste, capitaine de police et Bordelaise de souche, se voit obligée de collaborer avec le lieutenant Antoine Rosy, tout droit venu de Paris. Élégant, méthodique, plus habitué aux dossiers qu’à l’action, Rosy contraste fortement avec la nature directe et instinctive de Clémence.



Pour comprendre les dessous de ce meurtre aussi symbolique que dérangeant, les deux enquêteurs devront unir leurs forces. Ensemble, ils remonteront les fils d’un passé que Bordeaux aurait préféré oublier… et découvriront que certaines vérités touchent bien plus près d’eux qu’ils ne l’auraient imaginé.

Interprètes et personnages

Avec Erika Sainte (Clémence), David Baïot (Antoine), Christophe Favre (Girard), Jeanne Bournaud (Daphne), Frédéric Andrau (Stephane Martinez), Vincent Lecoeur (Baptiste Moulinas), Florent Cheippe (Romuald Claverie)

« La malédiction du Lys » : la bande-annonce