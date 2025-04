« Appel à témoins » du 8 avril : au sommaire ce soir sur M6

Publicité





Appel à témoins du 8 avril 2025, le sommaire Ce mardi soir, Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouveau numéro en direct de « Appel à témoins ».





A voir dès 21h10 sur M6, puis en replay et en streaming sur 6Play.







Publicité





Appel à témoins du 8 avril 2025 : le sommaire

Laurence Mangué, 53 ans : disparition inquiétante

Ce dossier rappelle, à bien des égards, celui de Delphine Jubillar. Pourtant, il est resté largement en dehors des radars médiatiques. Les similitudes frappent : un divorce en cours, aucun corps retrouvé, pas de scène de crime, aucun témoin ni aveux, et un mari endormi au moment des faits.

Laurence Mangué disparaît le dimanche 12 février 2017 à Saïx, dans le Tarn. Ce soir-là, elle dîne avec son mari chez sa sœur Fabienne. Le lendemain matin, à 8 heures, ce dernier appelle Fabienne : Laurence serait partie seule en voiture vers minuit et n’est jamais rentrée.

Le véhicule est rapidement retrouvé, fermé à clef, à proximité d’un cours d’eau. Mais de Laurence, aucune trace. Pour les enquêteurs, il s’agit d’un suicide. L’affaire est classée.

Pour sa famille, en revanche, cette conclusion est hâtive. D’après eux, plusieurs pistes n’ont pas été sérieusement explorées. Laurence aurait-elle quitté la maison en pleine nuit avant de tomber sur une mauvaise rencontre ? Ou faut-il chercher la clé du mystère dans son entourage proche ? Une dispute aurait éclaté quelques heures avant sa disparition. Et si elle avait mal tourné ?

Jean Wilmart-Tessier, 31 ans : disparition inquiétante

Après avoir suivi un stage de deux jours au sein d’une organisation spirituelle évangélique, Jean Wilmart-Tessier ne semble plus tout à fait lui-même. Le jeune homme, d’ordinaire idéaliste et stable, tient alors des propos incohérents.

Le 3 août 2023, il prend la route pour rejoindre un ami dans le sud de la France. Il n’atteindra jamais sa destination. Le lendemain, son fourgon est retrouvé abandonné près d’une déchetterie à Livet-et-Gavet, en Isère, au cœur d’une zone montagneuse. Depuis, plus aucune trace de lui.

La thèse du suicide est évoquée, mais ses proches n’y croient pas. Jean, profondément croyant, n’aurait jamais commis un tel acte. La famille s’interroge surtout sur l’influence de l’organisation évangélique qu’il fréquentait, dont les méthodes pourraient être pour le moins discutables. Jean aurait-il été manipulé ou désorienté par certains membres ?

Autre élément troublant : plusieurs témoins affirment avoir aperçu Jean après sa disparition. Une lueur d’espoir subsiste alors — et la possibilité que le jeune homme soit encore en vie.



Publicité





Jean-Claude Rivière, 58 ans : mort mystérieuse

Accident ou meurtre maquillé ? Le 21 juillet 2021, Jean-Claude Rivière est retrouvé mort à son domicile de Sées, dans l’Orne. Il est nu, son appartement est en désordre, maculé de sang.

Tout laisse penser à une scène de crime : lutte, effraction, objets manquants (trousseau de clés, argent liquide, chevalière…). Pourtant, les enquêteurs concluent très vite à un accident domestique. Selon leur version, Jean-Claude se serait cogné violemment la tête contre une porte de placard avant de succomber à ses blessures.

Sa fille, Cécilia, refuse cette explication. Convaincue que son père a été assassiné, elle se bat pour que la vérité soit reconnue. Elle avance même plusieurs pistes : Jean-Claude fréquentait une femme mariée. Était-il avec elle le soir de sa mort ? Son mari aurait-il voulu se venger ?

Autre hypothèse : celle d’un ancien collègue, devenu SDF, qui l’aurait harcelé et pouvait se montrer violent. Aurait-il un lien avec ce décès brutal ? Pour Cécilia, l’enquête a été bâclée. Et la vérité reste, à ce jour, dans l’ombre.

« Appel à témoins », c’est ce soir dès 21h10 sur M6.