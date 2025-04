« Meurtres à Mulhouse » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (28 avril 2025)

Publicité





« Meurtres à Mulhouse » au programme TV du 28 avril 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse encore une fois le téléfilm « Meurtres à Mulhouse », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Dans les rôles principaux, Mélanie Maudran (Un si grand soleil), François-David Cardonnel, et Nicolas Van Beveren.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





« Meurtres à Mulhouse » : l’histoire

Chargée d’enquêter sur un meurtre dans une ancienne mine de potasse près de Mulhouse, la lieutenante de gendarmerie Sandra Bauer voit ressurgir son passé lorsqu’elle soupçonne l’avocate qui, jadis, l’avait privée de la garde de son fils. Mais pour l’inculper, Sandra devra affronter un adversaire de taille : son propre frère, Frédéric Bauer, avocat et associé de la suspecte. L’affaire, bientôt hantée par les échos inquiétants de la légende de Saint-Nicolas, contraint les deux frère et sœur à collaborer malgré eux, tout en ravivant une blessure encore vive : la disparition inexpliquée de leur neveu Bastien, trois ans plus tôt, alors âgé de neuf ans.

Interprètes et personnages

Avec Mélanie Maudran, François-David Cardonnel, Nicolas Van Beveren, Natalia Dontcheva, Madi Belem, Aurore Erguy, Willy Rovelli, Erick Deshors, Jef Vlerick.



Publicité





« Meurtres à Mulhouse » : la bande-annonce