La Nuit des Molières 2025 : le palmarès ce soir sur France 3 (28 avril)

La Nuit des Molières 2025 au programme TV du lundi 28 avril 2025. La 36ème Nuit des Molières, c’est ce soir, lundi 28 avril, sur France 3. Une cérémonie retransmise depuis le théâtre des Folies Bergère à Paris et un temps fort attendu de la scène française et de ses multiples talents.





A suivre ce soir en direct sur France 3 à partir de 21h10. Possibilité de suivre la cérémonie en streaming via la fonction direct de France.TV mais aussi sur France Musique.







La Nuit des Molières, rendez-vous incontournable de la scène française, très attendu par les artistes et les professionnels du secteur, célèbrera cette année sa 36ᵉ édition, diffusée sur France 2 et france.tv depuis le théâtre des Folies Bergère.

Depuis de nombreuses années, France Télévisions et sa direction de la culture font de la Nuit des Molières le symbole de leur soutien au théâtre et à l’ensemble du spectacle vivant. Cette 36ᵉ cérémonie, présentée avec panache par Caroline Vigneaux depuis les Folies Bergère, mettra à l’honneur la vitalité de la création théâtrale à travers 19 catégories de récompenses.



Molières 2025 : La liste des nommés

🎭 Molière du théâtre public

Le Soulier de satin de Paul Claudel, mise en scène Éric Ruf, Comédie-Française

Lacrima de Caroline Guiela Nguyen, mise en scène Caroline Guiela Nguyen, Théâtre national de Strasbourg

Le Suicidé d’après Nicolaï Erdman, mise en scène Stéphane Varupenne, Comédie-Française

Ici sont les Dragons du Théâtre du Soleil​

🎭 Molière du théâtre privé

Du charbon dans les veines de Jean-Philippe Daguerre, mise en scène Jean-Philippe Daguerre, Théâtre Saint-Georges

Les Liaisons dangereuses d’après Pierre Choderlos de Laclos, mise en scène Arnaud Denis, Comédie des Champs-Élysées

Les Marchands d’étoiles de Anthony Michineau, mise en scène Julien Alluguette, Le Splendid

Peau d’homme d’après Zanzim et Hubert, mise en scène Léna Bréban, Théâtre Montparnasse​

👩‍🎤 Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre public

Dominique Blanc dans Contre

Marina Hands dans Le Soulier de satin

Isabelle Huppert dans Bérénice

Dominique Reymond dans L’Amante anglaise

Georgia Scalliet dans Les Fausses Confidences​

👨‍🎤 Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public

Xavier Gallais dans Dom Juan

Vincent Garanger dans Article 353 du code pénal

Denis Lavant dans Fin de partie

Philippe Torreton dans Le Funambule​

👩‍🎤 Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre privé

Laure Calamy dans Peau d’homme

Isabelle Carré dans La Serva Amorosa

Delphine Depardieu dans Les Liaisons dangereuses

Estelle Meyer dans L’extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt​

👨‍🎤 Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé

Guillaume Bouchède dans Les Marchands d’étoiles

Clovis Cornillac dans Dans les yeux de Monet

Amaury de Crayencour dans Ring (Variations du couple)

Vincent Heden dans Belles de scène

Guillaume de Tonquédec dans Mon Jour de chance​

👩‍🦰 Molière de la comédienne dans un second rôle

Rosa-Victoire Boutterin dans Grand-Peur et misère du IIIe Reich

Raphaëlle Cambray dans Du charbon dans les veines

Yasmina Remil dans Les Fausses Confidences

Salomé Villiers dans Les Liaisons dangereuses​

👨‍🦰 Molière du comédien dans un second rôle

Nicolas Martinez dans Les Marchands d’étoiles

Laurent Stocker dans Le Soulier de satin

Régis Vallée dans Peau d’homme

Vincent Winterhalter dans Dom Juan​

🌟 Molière de la révélation féminine

Juliette Béhar dans Du charbon dans les veines

Suzanne de Baecque dans Tenir debout

Juliette Damy dans The Loop

Edith Proust dans Le Soulier de satin​

🌟 Molière de la révélation masculine

Axel Auriant dans Numéro deux

Pascal Cesari dans L’Avare

Romain Gy dans Les Forces vives

Vassili Schneider dans La prochaine fois que tu mordras la poussière​

✍️ Molière de l’auteur francophone vivant

Simon Abkarian pour Hélène après la chute

Léonore Confino pour Ring (Variations du couple)

Jean-Philippe Daguerre pour Du charbon dans les veines

Mohamed El Khatib pour La Vie secrète des vieux

Caroline Guiela Nguyen pour Lacrima

Anthony Michineau pour Les Marchands d’étoiles​

🎬 Molière du metteur en scène d’un spectacle de théâtre public

Alain Françon pour Les Fausses Confidences

Caroline Guiela Nguyen pour Lacrima

Marina Hands pour Six Personnages en quête d’auteur

Éric Ruf pour Le Soulier de satin​

🎬 Molière du metteur en scène d’un spectacle de théâtre privé

Léna Bréban pour Peau d’homme

Jean-Philippe Daguerre pour Du charbon dans les veines

Arnaud Denis pour Les Liaisons dangereuses

Géraldine Martineau pour L’extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt​

😂 Molière de la comédie

Je m’appelle Georges… et vous ? de Gilles Dyrek, mise en scène Éric Bu

Mon Jour de chance de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras, mise en scène José Paul

The Loop de Robin Goupil, mise en scène Robin Goupil

La Valse des pingouins de Patrick Haudecoeur, mise en scène Patrick Haudecoeur