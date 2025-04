The Power saison 2 : ça démarre ce soir sur W9 (extrait vidéo 7 avril 2025)

Publicité





The Power saison 2, lundi 7 avril 2024 – C’est le jour J pour la saison 2 de l’émission de télé-réalité de W9 « The Power, qui a le pouvoir ? ».





A découvrir dès 19h50 sur W9, mais aussi en streaming et en replay sur 6play







Présentation de la saison 2 de The Power

Au cœur du désert marocain, dans une villa coupée du monde, 14 personnalités emblématiques du petit écran — joueurs invétérés, compétiteurs hors pair et stratèges redoutables — se retrouvent pour une nouvelle saison explosive de The Power !

Chaque semaine, un Power Player prendra les rênes du jeu et imposera sa loi. Son pouvoir ? Diriger, manipuler, décider… et surtout désigner un joueur à éliminer. Mais cette année, le pouvoir devient encore plus impitoyable : le Power Player pourra désormais cibler deux candidats, les mettant directement en danger.



Et si cette position semblait intouchable, détrompez-vous. Pour cette saison 2, Delta a corsé les règles. Les autres joueurs auront désormais une chance de se révolter contre l’autorité suprême du Power Player… et de bouleverser le cours du jeu jusqu’à la dernière seconde.

Entre alliances secrètes, manipulations redoutables et retournements spectaculaires… une seule question demeure : qui aura le pouvoir ?

Qui sont les candidats ?

Cette année, vous allez jouer avec Mélanie, Manon, Sarah, Cindy, Jessica, Lou, Antoine, Vivian, Vincent, Giovanni, Nathalie, Robin, Shauna Sand, et Maxence.

The Power saison 2, extrait vidéo du 7 avril 2025