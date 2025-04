Un ancien de Secret Story intègre le casting de « Plus belle la vie, encore plus belle » !

Publicité





Grande nouvelle pour les fans de Secret Story et de la série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ! Un candidat de la dernière saison du jeu de TF1 va rejoindre le casting de la série quotidienne marseillaise.











Selon les informations publiées par Diverto, c’est Léo, qui a fini 3ème de la saison 2024 de Secret Story avec pour secret de former des faux jumeaux avec Lou.

Léo doit commencer les tournages mardi à Marseille. Et justement, ça fait quelques jours que Léo a rejoint Lou, qui est devenue son amie, à Marseille. Léo, très suivi sur TikTok, n’a jamais caché son rêve de devenir acteur.

Reste à savoir quel personnage Léo va incarner, rien n’a fuité à ce stade.



