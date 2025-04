Un Si Grand Soleil Spoilers : la chute de Suzanne, Rebecca embrasse Manu, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 7 au 11 avril 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 7 au 11 avril 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotiden « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





La semaine prochaine, Rebecca va continuer de draguer Manu à la salle de sport et elle va aller jusqu’à le coincer dans les vestiaires des hommes et l’embrasser ! Et quand Eve décide d’accompagner Manu à la salle, Rebecca se met aussi à draguer Eve…

De son côté, Thierry surprend Suzanne alors qu’elle s’apprête à prendre la fuite et qu’elle change sa plaque d’immatriculation. Il comprend qu’elle est la tireuse ! La cheffe est arrêtée et la fin de l’enquête laisse un goût amer à Elise et Thierry.



Publicité





Quant à Hugo, il se rapproche enfin de Pablo…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 7 au 11 avril 2025

Lundi 7 avril 2025 (épisode 1614) : Tandis que Charles remarque le comportement étrange d’un client envers Rebecca, Suzanne en dévoile un peu plus sur son passé.

Mardi 8 avril 2025 (épisode 1615) : Becker découvre les doutes d’Hugo quant à son rôle de père. De son côté, voulant bien faire, Thierry dévoile des infos confidentielles sur l’enquête.

Mercredi 9 avril 2025 (épisode 1616) : Alors que Rebecca ne compte pas laisser Manu lui filer entre les doigts, Suzanne passe un coup de téléphone inquiétant à Thierry.

Jeudi 10 avril 2025 (épisode 1617) : Tandis que l’équipe de Becker encaisse les dernières révélations, Hugo lui, réalise qu’il n’aurait peut-être pas dû faire confiance à son fils.

Vendredi 11 avril 2025 (épisode 1618) : Charlotte pousse Noura à donner sa chance à Pablo. De son côté Elise n’a pas le cœur à célébrer sa victoire.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 7 au 11 avril 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.