The Voice du 5 avril 2025 : quels talents continuent ? (résumé + replay des groupes)

The Voice du 5 avril 2025, résumé et replay – C’est parti pour la dixième soirée de la saison 2025 de « The Voice, la plus belle voix ». Florent Pagny, Vianney, Patricia Kaas et Zaz attaquent l’étape inédite des groupes !





On débute avec l’équipe de Zaz et son premier groupe : Maag, Cassilda, Adam et Shana. Ils interprètent « L’envie » de Johnny Hallyday. Zaz choisit de continuer avec Maag !







Place à l’équipe de Vianney et son premier groupe : Mega, Kylian, The Joyful Key et Michael David. Ils reprennent « Don’t stop believin' » de The Journey. Vianney décide de poursuivre avec Mega !

On continue avec l’équipe de Florent Pagny et son groupe : Levon, Salvatore, et Sébastien Longhi. Ils chantent « Nessun Dorma » de Giacomo Puccini. Florent décide de les qualifier tous les 3 ensemble, en groupe !



Place à l’équipe de Patricia Kaas et son premier groupe : Ève, Teona, et Lolly Wish sur le titre de Nirvana « Smells Like Teen Spirit ». Elle choisit de qualifier Teona.

Dans l’équipe de Zaz, place à Elliot, Mina Blue, Lorette et Gianni. Ils chantent « Nightcall » de Kavinsky. Zaz continue décide de qualifier Mina Blue, Eliott, et Gianni !

Vianney constitue un groupe avec Gaël, Khénoah, Sorenza et Etienne. Ils chantent « Les vieux » de Jacques Brel. Vianney qualifie Sorenza !

Dans l’équipe de Florent, place à FG Lucas, Eÿs, César, et Manon. Ils chantent « J’oublierai ton nom » de Carmel et Johnny Hallyday. Il décide de poursuivre avec FG Lucas et César.

Nouveau groupe dans l’équipe de Patricia : Franck, Jordan, Francesco, et Aidan Rohr. Ils chantent chacun une chanson différente ! Patricia choisit de continuer avec Aiden Rohr.

On poursuit avec Maëlia, Léana, Emilio et Philippe Campion dans l’équipe de Florent Pagny, chantent « Vampire » d’Olivia Rodrigo. Il qualifie Emilio !

The Voice du 5 avril 2025, le replay

Cette soirée de la saison 2025 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 11ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 12 avril pour suivre la suite des groupes !