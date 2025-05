C à vous du 19 mai 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 19 mai 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Bruno Retailleau élu président des LR : quel avenir pour la droite et son nouveau président ? On en parle avec Jean-François Copé, maire LR de Meaux

🔵 Joe Biden atteint d’une forme “agressive” d’un cancer de la prostate : on revient sur les questions autour du diagnostic avec Corentin Sellin, professeur agrégé d’histoire, spécialiste des États-Unis, chroniqueur les http://Jours.fr sur la politique américaine



🔵 Dans la Suite de C à vous à Cannes :

– Marguerite interprétera en live son single “Les filles, les meufs”

– Julie Gayet, présidente du jury de “L’oeil d’or”. Elle remettra le prix du documentaire

– Mathieu Kassovitz, Alivor, Samy Belkessa & Alexander Ferrario, pour le spectacle “La haine : jusqu’ici rien n’a changé” actuellement en tournée des Zénith en France

– Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte & Raphaël Personnaz, pour le film “La femme la plus riche du monde” en salle le 29 octobre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 19 mai 2025 à 19h sur France 5.