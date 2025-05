Ici Tout Commence spoiler : Rose met les choses au clair avec Paul ! (vidéo épisode du 22 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Rose va se retrouver dans une situation compliquée avec Paul cette semaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, alors que Rose est toujours amoureuse de Marc, Paul va l’embrasser… Et elle va tenter de prendre ses distances !











Mais dans quelques jours, Paul insiste pour que Rose l’accompagne pour parler aux investisseurs… à Gênes, en Italie ! Rose hésite, elle n’a aucune envie d’être tête à tête avec lui et elle en profite pour mettre les choses au clair : elle ne veut aucune ambiguïté entre eux !

Paul assure à Rose que même s’il a des sentiments pour elle, il saura rester professionnel… Rose demande un temps de réflexion. Va-t-elle accepter de partir avec Paul ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1181 du 22 mai 2025, Rose hésitante face à Paul

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.