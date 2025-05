C dans l’air du 19 mai 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 19 mai : invités et le sommaire

⬛ Trump / Poutine : un coup de fil décisif ?

« Mettre un terme à l’effusion de sang » : tel est, selon les mots de Donald Trump, l’objectif de l’appel qu’il doit passer à Vladimir Poutine à seize heures (heure française). Cette conversation intervient trois jours après l’échec des pourparlers entre Kiev et Moscou à Istanbul. Ces discussions, les premières en face-à-face depuis 2022, n’ont pas permis de déboucher sur un cessez-le-feu. Le président américain espère désormais accroître la pression sur le maître du Kremlin pour mettre fin à cette guerre.



De son côté, Volodymyr Zelensky a été reçu hier en audience privée par le pape Léon XIV. Lors de la messe inaugurale de son pontificat, le souverain pontife a évoqué une Ukraine « martyrisée » et plaidé pour une « paix juste et durable ». Plus de trois ans après le début du conflit, c’est donc toute la communauté internationale qui appelle à une sortie pacifique de la crise.

Parallèlement, le Royaume-Uni tend la main à l’Union européenne lors du sommet bilatéral qui se tient à Londres, le premier du genre depuis le Brexit. Ce rendez-vous vise à jeter les bases d’un partenariat renforcé, notamment en matière de défense. La guerre en Ukraine et les incertitudes liées au retour de Donald Trump sur la scène internationale favorisent ce rapprochement stratégique.

Cette coopération devra également répondre à une menace croissante : celle des cyberattaques, en particulier d’origine russe. Partout en Europe, les institutions sont visées. En France, des documents confidentiels de la DGSI et de la DGSE rapportent des agressions numériques quotidiennes. Les services de renseignement intensifient donc leurs efforts de recrutement dans le domaine de la cybersécurité.

Dans ce contexte tendu, plusieurs questions se posent : quelles pourraient être les retombées de l’entretien entre Trump et Poutine ? Quelles formes prendra la nouvelle relation entre Londres et Bruxelles ? Et comment mieux protéger nos infrastructures contre les cybermenaces ?

