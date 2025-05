Marine, gagnante de la Star Academy, dévoilera son deuxième single « Cœur maladroit » vendredi

Publicité





Marine, la grand gagnante de la dernière saison de la Star Academy, est de retour ! Après avoir conquis le cœur du public lors de son passage au château de Dammarie-les-Lys, Marine s’apprête à marquer un nouveau tournant dans sa jeune carrière musicale. La chanteuse vient d’annoncer la sortie de son deuxième single, intitulé Cœur maladroit », prévue pour ce vendredi 23 mai.











Publicité





C’est sur Instagram que l’artiste a partagé la nouvelle avec ses fans, dans un message plein d’émotion : « Ça y est. Je peux enfin vous l’annoncer, mon nouveau single sort ce vendredi 23/05 et il s’appelle Cœur maladroit. J’ai trop hâte !!! J’espère qu’il vous plaira…« , a-t-elle écrit.

Ce nouveau titre, très attendu, promet de révéler une facette plus intime de Marine, qui continue de tracer son chemin avec sensibilité et authenticité. Après le succès de son premier single « Ma faute », aujourd’hui certifié disque de platine, les regards sont désormais tournés vers cette nouvelle sortie qui pourrait bien confirmer tout le potentiel de la jeune artiste.

Rendez-vous ce vendredi pour découvrir « Cœur maladroit » sur toutes les plateformes !



Publicité