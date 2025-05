C dans l’air du 20 mai 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





⬛ Gaza : Netanyahu sans limites ?

Critiqué pour le blocus de Gaza depuis onze semaines, Israël a laissé entrer mardi une centaine de camions d’aide humanitaire, après seulement neuf la veille. Un chiffre jugé insuffisant par l’ONU et les ONG, qui alertent sur une famine imminente. Depuis le 2 mars, aucune aide n’était parvenue, aggravant la malnutrition. « Deux millions de personnes sont affamées », alerte l’OMS.



Pendant ce temps, l’armée israélienne poursuit son offensive terrestre avec pour objectif de « prendre le contrôle de tout Gaza », selon Benyamin Netanyahu. Son ministre des Finances affirme qu’Israël « va détruire tout ce qui reste » de l’enclave, des propos vivement condamnés à l’international. Vingt-trois pays occidentaux ont critiqué l’insuffisance de l’aide. France, Royaume-Uni et Canada ont menacé de sanctions. La France envisage notamment de reconnaître l’État palestinien, une décision attendue lors d’une conférence internationale en juin.

Même les alliés traditionnels d’Israël, comme les États-Unis, prennent leurs distances. L’administration Trump aurait influé sur la reprise partielle de l’aide. Les tensions sont vives : Washington négocie avec le Hamas, parle avec l’Iran, et exclut Israël de certaines initiatives régionales. Des proches de Trump auraient prévenu Israël qu’un soutien américain n’était plus garanti sans cessez-le-feu.

L’attaque du 7 octobre a fait 1 218 morts côté israélien, majoritairement des civils. Sur 251 otages, 57 sont toujours retenus à Gaza, dont 34 déclarés morts.

