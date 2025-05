Secret Story 2025 : lancement le 10 juin sur TF1, toutes les infos

Publicité





Après un retour très remarqué en 2024, Secret Story est de nouveau au rendez-vous en 2025 pour une saison qui promet d’être inédite, intense… et pleine de surprises ! Toujours aux commandes, Christophe Beaugrand vous donne rendez-vous dès le mardi 10 juin à 23h30 sur TF1 pour une soirée de lancement exceptionnelle.











Publicité





Cet été, La Voix reprend du service pour une édition qui marquera les esprits. Avec un retour aux fondamentaux, cette nouvelle saison mêlera nostalgie, nouveautés et suspense. Au programme : quotidiennes, primes en direct, missions secrètes et rebondissements à gogo !

Une soirée de lancement à ne pas manquer

Dès le 10 juin, la saison sera lancée en fanfare avec un prime spécial diffusé en deuxième partie de soirée sur TF1. Christophe Beaugrand vous fera découvrir en direct la nouvelle Maison des Secrets et vous présentera les candidats qui s’apprêtent à y vivre une aventure unique.

Les temps forts de la saison

📺 Les quotidiennes – Du lundi au vendredi à 19h05 sur TFX et en streaming sur TF1+

À partir du mercredi 11 juin, suivez chaque jour les moments clés de la vie dans la Maison. Entre stratégies, rapprochements, tensions et révélations, ne manquez rien de ce huis clos palpitant.



Publicité





🎭 Les primes – Tous les jeudis à 21h05, en direct sur TFX et sur TF1+

Le rendez-vous hebdomadaire incontournable. Chaque jeudi, tout peut basculer : missions secrètes, surprises, départs, et même des retours inattendus… Le suspense sera au rendez-vous, avec le retour sur le plateau de l’habitant éliminé.

📱 Le streaming et l’interaction sur TF1+

Les fans les plus curieux pourront suivre les soirées des habitants en direct de 21h à minuit, grâce à l’accès Premium de TF1+. Quotidiennes, primes, portraits exclusifs, extraits inédits… et la possibilité de voter pour influencer le cours de l’aventure via l’appli mobile.

Un casting entièrement renouvelé

La Voix a sélectionné des profils aussi stratégiques que surprenants pour habiter la Maison. Secrets bouleversants, missions partagées, alliances inattendues… Cette nouvelle promo est prête à tout pour protéger son secret et découvrir ceux des autres, avec un seul objectif : remporter les 100 000 €.

Une Maison des Secrets pleine de mystères

Entièrement repensée, la nouvelle Maison s’annonce aussi intrigante que symbolique, placée sous le regard énigmatique d’une Joconde revisitée. Riche en pièces cachées et clins d’œil aux anciennes saisons, elle sera le théâtre d’un jeu où stratégie et discrétion seront les clés de la victoire.

🎙 Préparez-vous à vivre un été de secrets, de rebondissements et de nostalgie.

La Voix est de retour, plus joueuse que jamais… Et cette année encore, elle vous le rappelle : méfiez-vous des apparences !