C dans l’air du 30 mai 2025 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 30 mai 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 30 mai 2025 : invités et le sommaire

⬛ Guerre commerciale : et si les juges bloquaient Trump

Un tribunal américain a suspendu la plupart des droits de douane instaurés depuis son retour à la Maison-Blanche, jugeant qu’il avait outrepassé ses pouvoirs au détriment du Congrès. La Maison-Blanche a dénoncé une décision « horrible » prise par des « juges gauchistes », et saisi la Cour suprême. Une cour d’appel a provisoirement levé la suspension.



Cet épisode illustre la confrontation entre Trump et les contre-pouvoirs — juges, Congrès, médias, universités. Depuis son retour, le président multiplie les purges : suppressions de départements, départs forcés de chercheurs. Certains scientifiques, inquiets, choisissent l’exil. À Aix-en-Provence, nous avons rencontré ceux qui ont trouvé refuge en France.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce vendredi 30 mai 2025 à 17h40 sur France 5.