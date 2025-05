Mask Singer : découvrez qui se cache sous la Vache (récap des indices)

Publicité





Mask Singer saison 7 les indices sur la Vache – Encore quelques heures à patienter avant le 5ème prime de la saison 7 de « Mask Singer ». Vous voulez déjà savoir qui se cache dans le costume de la Vache ? On vous dit tout !





Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Chantal Ladesou, Elodie Poux et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 7 : Pierre-François Martin-Laval (PEF) sous la Vache ?

La Vache est sans doute l’un des personnages les plus hauts en couleur de cette saison de Mask Singer. À la fois attachante et énigmatique, elle se distingue par un somptueux costume inspiré de la culture indienne : une robe traditionnelle rose et dorée, ornée de bijoux étincelants, et surmontée d’une majestueuse couronne. Son regard expressif et sa démarche théâtrale ne laissent personne indifférent.

Côté indices, le mystère s’épaissit : on parle d’un être « sacré », « tombé », en lien avec des animaux tels qu’un rat, un poussin ou une grenouille. Elle semble aussi à l’aise dans les bois, au milieu des pierres, que dans la voie lactée… Un vrai caméléon, touche-à-tout par excellence !



Face à cette palette d’indices et à l’énergie débordante de la Vache, les enquêteurs penchent pour Pierre-François Martin-Laval, acteur et metteur en scène reconnu pour son humour singulier et sa capacité à se glisser dans les personnages les plus improbables.

Les indices sur la Vache

– sacrée, tombé

– un rat, un poussin, une grenouille

– tout lui va : arbres, pierres, voix lactée

– de toute beauté

– troupe, bande

– tête

– Guillaume Canet, Marion Cotillard, Florence Foresti, Kev Adams

Propositions des enquêteurs : Pierre-François Martin-Laval (PEF)

La dernière prestation de la Vache sur « City of Stars » de la comédie musicale La la land

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer la Vache ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 30 mai 2025 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger